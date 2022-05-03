Marvel Entertainment, LLC — американская развлекательная компания The Walt Disney Company

Фильм "Мстители" (Avengers Endgame) вышел в 2019 году под всеобщие аплодисменты и с прибылью в миллиарды долларов. С тех пор Marvel сотрудничала с рядом студий, пытаясь повторить этот успех в форме видеоигры. К сожалению, похоже, что для Square Enix все, что сделали игры Marvel, - это сожгли 200 миллионов долларов.

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После неожиданного объявления о том, что Square Enix продает многие из своих западных подразделений, стали появляться подробности, связанные с обстоятельствами продажи. Одна из самых интересных деталей поступила от старшего аналитика MST Financial Дэвида Гибсона, который сказал:

"Marvel - вот причина, по которой Square продала свою команду NA за $300 млн. Потому что чуть менее чем за два года они потеряли $200 млн на двух играх Marvel".

Две игры, о которых здесь идет речь, это, конечно же, Marvel"s Avengers и Guardians of the Galaxy. Успех Marvel"s Avenger - или его отсутствие - широко обсуждался с момента выхода игры в 2020 году, поскольку амбициозная игра так и не смогла добиться успеха. Guardians пользовалась успехом у критиков, однако Square Enix публично заявила о своем разочаровании, когда речь зашла о продажах игры (несмотря на то, что GOTG вышла всего чуть более 6 месяцев назад). То, что сделка Square с Marvel не оправдала надежд, не удивительно, но разочаровывает. Надеюсь, все стороны смогут извлечь уроки из своих ошибок.

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