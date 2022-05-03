Sonic Prime — это предстоящий 3D-анимационный сериал от компании Netflix

Ежик Соник сейчас находится на пике популярности. Последний фильм о Синем Пятне бьет рекорды по кассовым сборам, а Sonic Origins и Frontiers могут стать хорошими играми про Соника, поэтому фанаты Соника не скучают в 2022 году. Теперь Netflix дал фанатам первый взгляд на предстоящее анимационное шоу Sonic Prime - и оно выглядит многообещающе.

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Джон Дердериан, вице-президент Netflix по анимационным сериалам, зашел в свой блог, чтобы рассказать о ряде предстоящих шоу, включая Sonic Prime. К сообщению прилагается ряд фотографий, позволяющих нам впервые увидеть, как будет выглядеть шоу с художественной точки зрения.

До сегодняшнего дня были показаны лишь некоторые концепт-арты, не дающие никакого представления о том, как будет выглядеть шоу. Теперь мы видим, что команда выбрала верную, но стилизованную версию Соника,

Анимированные глаза в стиле Sonic Boom, яркие и хорошо освещенные сцены (наряду с качеством текстур) - все это создает впечатление высокобюджетного шоу. В прошлом у Соника было много шоу, от Sonic SATAM до Sonic Underground, Sonic X и Sonic Boom. У каждого из них есть свои прелести, но все они собрали свою нишевую аудиторию.

Однако, учитывая нынешний статус Соника благодаря успеху фильмов, Sonic Prime "стоит наготове" и может стать лучшим шоу Соника, когда выйдет на экраны в этом году.





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