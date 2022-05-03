Corsair Components, Inc. — это американский производитель игрового компьютерного оборудования и периферии

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Жидкостные кулеры Corsair серии H AIO уже много лет являются фаворитами среди сборщиков ПК. В этом году компания обновляет свою линейку, обеспечивая совместимость с новейшими сокетами Intel и AMD, включая LGA 1700 и грядущий сокет AM5.

С сегодняшнего дня новые жидкостные процессорные кулеры H100i RGB Elite, H115i RGB Elite и H150i RGB Elite AIO будут поставляться с совместимостью с предыдущими процессорными гнездами, а также с новыми гнездами, такими как LGA 1700 и AM5, чтобы обеспечить первоклассный воздушный поток для новейших процессоров для геймеров и энтузиастов.

В таблице ниже представлены все новые кулеры Corsair AIO, а также их технические характеристики, особенности и цены:

Все эти кулеры поставляются с вентиляторами серии AF ELITE, которые теперь доступны отдельно в комплектах с одним вентилятором, так что вы можете заменить и другие вентиляторы корпуса и совместить их с процессорным кулером. Каждый вентилятор использует антивихревые лопасти для направления узкого потока воздуха на ваши компоненты. Каждый вентилятор также оснащен долговечным гидродинамическим подшипником для снижения уровня шума, а управление PWM позволяет задавать собственную кривую и скорость вращения вентилятора.

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H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE будут совместимы с AM5, сокетом нового поколения материнских плат AMD, который использует тот же кронштейн кулера, что и AM4. Учитывая это, если вы довольны своим текущим кулером или у вас уже есть Corsair RGB Elite Series AIO, вам не придется покупать новый при обновлении.