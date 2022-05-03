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GPU RDNA3 будут иметь до 12 288 ядер
RDNA — это кодовое название микроархитектуры графического процессора и сопутствующей архитектуры набора инструкций, разработанной AMD
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Первые слухи о графических процессорах RDNA 3 были весьма амбициозными: утверждалось, что новые GPU будут оснащены до 15 360 потоковыми процессорами. С тех пор разработка продвинулась вперед, и появилась новая информация. Учитывая это, некоторые авторы утечек начали пересматривать свои предыдущие заявления и приводить более консервативные спецификации.

Согласно новым данным, полученным от Redfire, графический процессор Navi 31 должен содержать около шести шейдерных движков с двумя шейдерными массивами каждый (всего 12х). Каждый из этих шейдерных массивов будет включать четыре рабочие группы с 256 потоковыми процессорами, в общей сложности 48 рабочих групп и 12 288 потоковых процессоров. Это на 12 рабочих групп и 3072 потоковых процессора меньше, чем утверждалось в первых сообщениях.

Что касается графического процессора Navi 32, то, по новым слухам, он будет иметь четыре шейдерных движка, восемь шейдерных массивов, 32 рабочие группы и 8192 потоковых процессора. Наконец, GPU Navi 33, как ожидается, будет оснащен двумя шейдерными процессорами и четырьмя шейдерными процессорами, но теперь с 16 рабочими группами вместо 20. Сокращение рабочих групп также приведет к уменьшению количества потоковых процессоров, которое, как теперь считается, составит 4 096 (ранее ожидалось, что их будет 5 120).

Новые технические характеристики также противоречат сообщению Greymon55, в котором утверждалось, что графический процессор Navi31 способен обеспечить производительность 92 TFLOPS в FP32. Вместо этого, если слухи о частоте +3 ГГц верны, мы должны увидеть что-то вроде 73 TFLOPS для флагманского GPU.

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