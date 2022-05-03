Серия Ripjaws - это новейшая память DDR5

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

В последние шесть месяцев мы наблюдали повышенное внимание к памяти DDR5 для настольных ПК, однако доступность ноутбуков, оснащенных DDR5, также растет. Для тех, кто хочет получить дополнительную производительность, компания G.Skill выпускает модули DDR5 SODIMM.

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Новые модули DDR5 "Ripjaws" SO-DIMM от G.Skill скоро будут доступны для ноутбуков и ПК малого форм-фактора. Новые комплекты обещают емкость до 64 Гб (2x32 Гб), а также скорость до 5200 МГц. При частоте 5200 МГц эти модули SO-DIMM должны стать самыми быстрыми на данный момент, поскольку конкурирующие комплекты работают на частоте 4800 МГц.

Каждый комплект памяти Ripjaws DDR5 SO-DIMM создан на основе специально отобранных микросхем и протестирован вручную в процессе высокоселективного бининга, что обеспечивает высокую производительность и надежность. Сначала будет доступно несколько комплектов G.Skill Ripjaws SO-DIMM, все из которых вы можете увидеть в таблице ниже:

Модули памяти G.Skill Ripjaws SO-DIMM поступят в продажу в этом месяце. Мы получим подтверждение цен, как только эти комплекты начнут появляться в розничной продаже.

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