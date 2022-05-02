Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов

На ранних стадиях продолжающегося дефицита чипов многие утверждали, что в 2022 году ситуация смягчится. Однако полупроводниковые компании все еще пытаются увеличить мощности, в результате чего генеральный директор Intel Пэт Гелсингер ожидает, что дефицит продлится до 2024 года.

По данным CNBC, Пэт Гелсингер считает, что дефицит микросхем может продлиться дольше, чем первоначально ожидалось, из-за отсутствия специальных производственных инструментов, которые мешают полупроводниковым компаниям наращивать мощности. В связи с этой проблемой генеральный директор Intel считает, что дефицит чипов затянется до 2024 года, увеличив свой прогноз на целый год.

Учитывая, что цены на графические процессоры снижаются уже несколько месяцев, очевидно, что ситуация улучшается, но рынок видеокарт составляет лишь малую часть всей технологической индустрии. Другие рынки потребительской электроники, автомобильные компании и многие другие отрасли также пострадали от дефицита чипов и все еще восстанавливаются.

Однако, по сравнению с другими компаниями, Intel находится в гораздо лучшем положении благодаря стратегии IDM 2.0. В то время как большинство других производителей чипов ограничиваются одним поставщиком, таким как TSMC, Intel использует внутренние мощности, а также распределяет производство между сторонними литейными заводами. Эта позиция будет еще больше укрепляться по мере того, как Intel будет инвестировать в свои фабрики по всему миру, планируя построить новые мощности в течение следующих пяти лет.

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