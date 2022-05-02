Microsoft Flight Simulator — серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft.

С момента выхода Microsoft Flight Simulator незаметно получает крупные обновления, и каждый патч делает мир более реалистичным. Игра всегда была требовательна к аппаратному обеспечению, но скоро, по крайней мере на ПК, мы наконец-то получим некоторые функции для повышения производительности, включая DLSS от Nvidia и FSR от AMD.

Во время недавнего Q& A разработчики из Asobo, команды, стоящей за Microsoft Flight Simulator, подтвердили, что FSR 1.0 и DLSS 2.0 появятся в игре в июле. Студия объявила о поддержке DLSS еще в январе, хотя потребовалось некоторое время, чтобы реализовать функцию экономии производительности, управляемую искусственным интеллектом, которая доступна только тем, у кого есть видеокарта GeForce RTX.





С другой стороны медали, у нас есть FSR, технология с открытым исходным кодом, которая поддерживает все GPU и даже консоли, такие как Xbox Series X. FSR 1.0 сначала появится в Microsoft Flight Simulator, но будет обновлена до FSR 2.0 позже в этом году, когда AMD начнет распространять обновление для всех пользователей.





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И DLSS, и FSR будут добавлены в Microsoft Flight Simulator в рамках обновления 10, которое выйдет в июле. Каждое крупное обновление для игры до сих пор было направлено на то, чтобы сделать определенную часть мира более реалистичной, с достопримечательностями и реалистичными аэропортами. К сожалению, на данный момент мы не знаем, какой области будет посвящено обновление 10.