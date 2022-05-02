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ddr22 За пост начислено вознаграждение
Античит для Call of Duty теперь делает читеров слепыми и глухими
Call of Duty: Vanguard — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, восемнадцатая в серии Call of Duty.
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С выходом Call of Duty: Vanguard команда разработчиков также обновила систему защиты от мошенничества, внедрив новую систему под названием Ricochet. С помощью этой новой системы более 50 000 читеров уже были заблокированы в обновлении Warzone этого года, а также в многопользовательской игре Vanguard, и разработчики продолжают находить новые способы борьбы с мошенниками.

За прошедшие годы разработчики придумали множество креативных способов наказать читеров в сетевых играх. Мы видели, как некоторые игры объединяли читеров в свой собственный пул подбора игроков. Совсем недавно Call of Duty использовала свою античитерскую систему, чтобы не дать читерам нанести урон законным игрокам в любом лобби. Теперь команда делает еще один шаг вперед, делая легальных игроков полностью невидимыми для читеров.

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Как отметила команда по борьбе с читерством Ricochet на прошлой неделе, теперь в игре действует новая система для борьбы с читерами. Как только античитерская система поймает читера, он окажется не в состоянии видеть или слышать других игроков и даже стрелять из оружия. Между тем, все остальные в лобби могут видеть и слышать вас, что ставит вас в невыгодное положение и делает игру неиграбельной.

На данный момент команда запретила более 90 000 учетных записей за читерство с момента запуска Vanguard посредством волн запретов. Согласно новым правилам, эти игроки также будут заблокированы в прошлых, настоящих и будущих играх Call of Duty.

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