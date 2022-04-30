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Модификация для Dark Souls Remastered переделывает все оружие, броню и щиты
Dark Souls: Remastered — переиздание игры Dark Souls, разработанное для платформ PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
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Моддер "D0M4K0M4" выпустил новый мод для Dark Souls Remastered, который увеличивает масштаб всего оружия, брони и щитов до 4K. Это обязательный мод, поскольку он может значительно улучшить графику игры. В то же время, поскольку он масштабирует оригинальные текстуры игры, он сохраняет художественный стиль игры.

Чтобы установить этот мод, вам нужно скачать мод DSR Texture Packer and Unpacker  отсюда. Затем вам нужно будет просто распаковать его. После этого, вы должны скачать ALL-ARMOR-WEAPON-SHIELD-ENHANCED-TO4K Mod  отсюда, распаковать его, скопировать файлы из распакованной папки и поместить их в папку Texture Override. Затем откройте DSR-TPUP.exe, перейдите на вкладку repack и перепакуйте его.

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Говоря о Dark Souls Remastered, вас также могут заинтересовать следующие моды. Есть 6GB HD Texture Pack, который обновляет карты, объекты и врагов. Также есть еще один графический мод, который улучшает туман, освещение, рассеивание света, тени, цветокоррекцию и контрастность всех областей. Кроме того, этот Ultra HD Texture Pack добавляет более 100 высококачественных текстур 4K. Dark Souls: Remastest V2.0 - еще один замечательный мод, который добавляет в игру оружие Halo: Combat Evolved, новые карты MP, специальные атаки и многое другое. Есть также мод, который призван обеспечить свежий и уникальный опыт, под названием The Old Lords. И, наконец, вы можете скачать демо-версию игры Dark Souls: Nightfall.

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#dark souls remastered
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