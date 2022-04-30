Моддер "D0M4K0M4" выпустил новый мод для Dark Souls Remastered, который увеличивает масштаб всего оружия, брони и щитов до 4K. Это обязательный мод, поскольку он может значительно улучшить графику игры. В то же время, поскольку он масштабирует оригинальные текстуры игры, он сохраняет художественный стиль игры.
реклама
Говоря о Dark Souls Remastered, вас также могут заинтересовать следующие моды. Есть 6GB HD Texture Pack, который обновляет карты, объекты и врагов. Также есть еще один графический мод, который улучшает туман, освещение, рассеивание света, тени, цветокоррекцию и контрастность всех областей. Кроме того, этот Ultra HD Texture Pack добавляет более 100 высококачественных текстур 4K. Dark Souls: Remastest V2.0 - еще один замечательный мод, который добавляет в игру оружие Halo: Combat Evolved, новые карты MP, специальные атаки и многое другое. Есть также мод, который призван обеспечить свежий и уникальный опыт, под названием The Old Lords. И, наконец, вы можете скачать демо-версию игры Dark Souls: Nightfall.