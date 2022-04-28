Xbox Series X и Xbox Series S — игровые приставки девятого поколения от американской транснациональной корпорации Microsoft

В начале этой недели компания Microsoft опубликовала квартальный отчет о доходах, и, судя по всему, дела у команды Xbox идут очень хорошо. Второй квартал подряд консолям Xbox Series X/S удается опережать по продажам PS5.

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Выступая во время телефонного разговора, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил, что консоли Xbox Series X и S "отвоевывают долю в глобальном масштабе уже два квартала подряд". Игровой доход Microsoft также вырос на 6 процентов по сравнению со вторым кварталом прошлого года, достигнув 3,74 миллиарда долларов за квартал. Во втором квартале Xbox стал лидером рынка среди консолей нового поколения в США, Канаде, Великобритании и Западной Европе.

Конечно, часть этого преимущества сводится к преимуществу в доступности. В связи с постоянным дефицитом, высоким спросом и низким предложением, тот производитель консолей, который сможет отгрузить наибольший запас, продаст больше единиц. Если у Microsoft возникнут проблемы с поставками в третьем или четвертом квартале, то Sony, скорее всего, снова выйдет на первое место по продажам.

На самом деле, Microsoft уже ожидает этого и предупреждает об этом инвесторов. Говоря о ситуации с поставками, финансовый директор Microsoft Эми Худ объяснила, что компания ожидает снижения доходов "в среднем или высоком однозначном выражении" из-за ограниченных поставок консолей в 4 квартале.

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