Starfield — компьютерная ролевая игра с открытым миром, разрабатываемая Bethesda Game Studios

Вчерашний день был очень интересным для тех, кто следит за утечками и слухами о Starfield. Пользователь форума под ником Hevy008, утверждающий, что он бывший художник Bethesda Game Studios, начал делиться новыми подробностями о Starfield, похоже, не зная, что нарушает NDA. После этих событий источник подтвердил не кто иной, как Джейсон Шрайер.

Вчера днем Hevy008 вышел на форумы Resetera, заявив, что недавно покинул Bethesda Game Studios и уже играл в Starfield. Он подтвердил новые детали, такие как ручной полет в космос - функция, которая еще не была подтверждена Bethesda. Он также добавил, что в настоящее время в игре слишком много контента, часть которого, вероятно, придется вырезать, чтобы уложиться в ноябрьскую дату релиза.





После многочисленных сообщений от пользователей с вопросами о ситуации с NDA, Hevy008 сначала отмахнулся от них и, казалось, искренне верил, что не раскрывает совершенно новую информацию, особенно когда он подтвердил космические полеты. Когда пользователи указали на то, что это не подтвержденная функция, они ответили: "Как у вас может быть космическая игра без полетов", игнорируя предыдущие популярные научно-фантастические игры, такие как Mass Effect, The Outer Worlds, большинство игр Star Wars и т.д.

В конце концов, стало очевидно, что Hevy008 нарушил NDA и может подвергнуться юридическим последствиям, поэтому они удалили свой аккаунт и исчезли. Позже Джейсон Шрайер подтвердил, что пользователь действительно является тем, за кого себя выдает, и в последнее время работал в Bethesda Game Studios. Однако он не подтвердил ни одного из их конкретных заявлений об игровом процессе.

В настоящее время Bethesda готовится представить Starfield этим летом, скорее всего, в июне, а 11 ноября состоится релиз для Xbox и PC.

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