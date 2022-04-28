Веб-приложение «Microsoft 365» поддерживает переключение учетных записей

Microsoft объявила, что веб-приложение «Microsoft 365» поддерживает переключение учетных записей. С апреля по июнь по всему миру будут развернуты следующие сервисы.

реклама

Office.com

Word for the web

Excel for the web

PowerPoint for the web

Outlook on the web

OneDrive for the web

SharePoint

Microsoft 365

Традиционный «Microsoft 365» можно использовать только с одной учетной записью, а чтобы использовать его с другой учетной записью, вам нужно было один раз выйти из системы, использовать режим «Приват» или вместе использовать другой веб-браузер. В "Microsoft Edge" можно бороться разделением профиля, но если есть возможность, то была просьба переключить аккаунты и пользоваться без разделения профиля.

В среде, где применяется это обновление, несколько рабочих учетных записей (Azure Active Directory) и личных учетных записей (учетная запись Microsoft) добавляются в диспетчер учетных записей в правом верхнем углу экрана веб-приложения «Microsoft 365», в зависимости от ситуации.

Однако одновременно может быть активна только одна учетная запись для каждого приложения. Другими словами, например, если вы откроете две вкладки «Outlook» и войдете в систему с разными учетными записями, вкладка, в которую вы вошли со второй учетной записью, будет уведомлена об обновлении веб-страницы, а если вы загрузите ее сбоку, откроется «Outlook» с активной учетной записью. Данные и права доступа не передаются через границы разных учетных записей или организаций.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб