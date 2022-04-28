Microsoft объявила, что веб-приложение «Microsoft 365» поддерживает переключение учетных записей. С апреля по июнь по всему миру будут развернуты следующие сервисы.
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Office.com
Word for the web
Excel for the web
PowerPoint for the web
Outlook on the web
OneDrive for the web
SharePoint
Microsoft 365
Традиционный «Microsoft 365» можно использовать только с одной учетной записью, а чтобы использовать его с другой учетной записью, вам нужно было один раз выйти из системы, использовать режим «Приват» или вместе использовать другой веб-браузер. В "Microsoft Edge" можно бороться разделением профиля, но если есть возможность, то была просьба переключить аккаунты и пользоваться без разделения профиля.
В среде, где применяется это обновление, несколько рабочих учетных записей (Azure Active Directory) и личных учетных записей (учетная запись Microsoft) добавляются в диспетчер учетных записей в правом верхнем углу экрана веб-приложения «Microsoft 365», в зависимости от ситуации.
Однако одновременно может быть активна только одна учетная запись для каждого приложения. Другими словами, например, если вы откроете две вкладки «Outlook» и войдете в систему с разными учетными записями, вкладка, в которую вы вошли со второй учетной записью, будет уведомлена об обновлении веб-страницы, а если вы загрузите ее сбоку, откроется «Outlook» с активной учетной записью. Данные и права доступа не передаются через границы разных учетных записей или организаций.