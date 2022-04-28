Star Wars Jedi: Fallen Order 2 еще официально не анонсирована, но предположительно релиз состоится на PC

Компания Respawn Entertainment сейчас очень занята: в разработке находятся три игры по "Звездным войнам", включая продолжение Jedi Fallen Order. Игра Fallen Order 2 выйдет только в следующем году, а когда она появится, то будет выходить на консолях последнего поколения.

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В недавнем стриме вопросов и ответов репортер Джефф Грабб, который в прошлом точно раскрывал подробности о различных играх, сказал, что Jedi Fallen Order 2 должна быть только для консолей следующего поколения. Учитывая, что игра должна выйти в следующем году, почти через три года после запуска консолей Xbox Series X/S и PS5, в этом есть большой смысл - особенно если Respawn планирует использовать Unreal Engine 5 вместо Unreal Engine 4.

Грабб добавил, что всего через несколько недель мы получим несколько новых подтвержденных подробностей о Fallen Order 2. Хотя игра не будет участвовать в кампаниях 4 мая, она появится на Star Wars Celebration в конце мая.

В настоящее время Respawn работает над тремя играми по "Звездным войнам" - продолжением Jedi Fallen Order, новым шутером от первого лица и новой стратегической игрой. Ожидается, что первым выйдет Jedi Fallen Order 2, а остальные игры появятся позже.

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