Выставка E3 в этом году может быть отменена, но этим летом состоится множество других крупных мероприятий, посвященных анонсам игр. Сегодня компания Microsoft официально подтвердила свои планы на июнь, представив Xbox & Bethesda Games Showcase.
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Microsoft проведет новый показ Xbox & Bethesda Games в воскресенье, 12 июня, в 6 вечера по BST. Вместо того, чтобы проводить отдельное мероприятие для Bethesda, эти анонсы будут проходить вместе с другими анонсами Xbox от первых лиц, среди которых должен быть первый взгляд на геймплей Starfield.
Шоукейс Xbox & Bethesda обещает новые анонсы, охватывающие "разнообразную линейку игр, которые скоро появятся в экосистеме Xbox", которая включает консоли, ПК, Game Pass и Cloud.
Стрим будет проходить на всех основных платформах, поэтому вы сможете увидеть его на YouTube и Twitch, а также на других социальных платформах, таких как Facebook, Twitter и TikTok.