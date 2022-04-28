Ивент Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 состоится 12 июня

Выставка E3 в этом году может быть отменена, но этим летом состоится множество других крупных мероприятий, посвященных анонсам игр. Сегодня компания Microsoft официально подтвердила свои планы на июнь, представив Xbox & Bethesda Games Showcase.

реклама

Microsoft проведет новый показ Xbox & Bethesda Games в воскресенье, 12 июня, в 6 вечера по BST. Вместо того, чтобы проводить отдельное мероприятие для Bethesda, эти анонсы будут проходить вместе с другими анонсами Xbox от первых лиц, среди которых должен быть первый взгляд на геймплей Starfield.

Шоукейс Xbox & Bethesda обещает новые анонсы, охватывающие "разнообразную линейку игр, которые скоро появятся в экосистеме Xbox", которая включает консоли, ПК, Game Pass и Cloud.

Стрим будет проходить на всех основных платформах, поэтому вы сможете увидеть его на YouTube и Twitch, а также на других социальных платформах, таких как Facebook, Twitter и TikTok.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб