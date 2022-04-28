Sony Group Corporation, «Со́ни» — японская транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Токио

Индустрия видеоигр - это быстро развивающееся и постоянно совершенствующееся пространство, где новые игры выходят еженедельно. К сожалению, многие старые игры остались позади, будь то из-за изменения технологий или просто отсутствия поддержки. К счастью, компания Sony создала новую команду, которая занимается сохранением наследия игр.

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Разработчик игр Гарретт Фредли недавно объявил в Twitter: "Сегодня мой первый день в качестве старшего инженера по сборке в @PlayStation, я работаю в качестве одного из первых сотрудников в недавно созданной команде по сохранению!".

Сама компания Sony пока никак не прокомментировала создание новой команды, однако, по словам Фредли, "сохранение игр было моим первым увлечением в карьере, поэтому я в восторге от того, что смогу вернуться к этим корням".

Сохранение игр - это жизненно важная обязанность, гарантирующая, что история индустрии и все ее игры будут доступны в той или иной форме. Хотя мы пока не знаем, какие намерения преследует Sony в отношении этой новой команды, производитель консолей будет использовать свои старые игры для предстоящего обновления PS Plus, так что это, безусловно, может повлиять на причины создания команды.

Независимо от намерений, приятно видеть, что Sony предпринимает активные усилия по сохранению истории своих игр.

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