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GIGABYTE представила новый ноутбук для творцов с 4K OLED-дисплеем
Gigabyte Technology Co., Ltd. — тайваньская компания по производству системных плат, видеокарт и другой компьютерной техники.
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　28 апреля компания GIGABYTE выпустит AERO 5 XE4-73JP614SH, ноутбук для творцов с 12-м поколением Core, GeForce RTX 3070 Ti и OLED-панелью. Он будет продаваться по открытой цене и, как ожидается, будет стоить около $3000.

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　Он отличается стильным дизайном шасси, вдохновленным аэродинамикой спортивных автомобилей. Дисплей оснащен OLED-панелью Samsung 4K с охватом DCI-P3 100%, совместимостью с DisplayHDR 400 TRUE BLACK и коэффициентом контрастности 100 000:1. Основные технические характеристики включают процессор с ядром Core 2.0 и процессор Core 3.0.

　Основные технические характеристики включают процессор Core i7-12700H, память 16 ГБ, твердотельный накопитель NVMe SSD емкостью 1 ТБ, графический процессор GeForce RTX 3070 Ti (8 ГБ), OLED-панель Samsung с дисплеем 3 840 x 2 160 пикселей, Windows 11 Дом как ОС.

　Интерфейсы включают Thunderbolt 4, три USB 3.0, выход HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4, UHS-II совместимое устройство для чтения SD-карт, 2,5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2+LE, HD-ready web камера и многое другое.

　Аккумулятор емкостью 99 Вт-ч и временем работы 7 часов. Размеры устройства составляют 357 x 254 x 23,6 мм (Ш x Г x В), а вес - 2,3 кг.

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