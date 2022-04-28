GTA 6 — грядущая часть Grand Theft Auto, которую пока не анонсировали.

Слухи о Grand Theft Auto VI ходили уже несколько лет, но Rockstar подтвердила существование игры только в начале этого года. В течение нескольких месяцев после анонса игры, а также на таких мероприятиях, как GDC, стала появляться новая информация, в том числе разговоры об обновленном движке.

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Rockstar любит расширять границы при выпуске крупных игр. GTA V сделала то, что мы не думали, что возможно на аппаратном обеспечении Xbox 360. Red Dead Redemption 2 была, пожалуй, самой графически впечатляющей игрой последнего поколения консолей, особенно на обновленных консолях PS4 Pro и Xbox One X. Теперь, для GTA 6, движок Rage от Rockstar получит дальнейшие обновления.

По словам журналиста и создателя Rockstar Mag Криса Клиппела, Rockstar обновила свой графический движок для Grand Theft Auto VI, назвав его "опередившим свое время". Несмотря на недавнее разочарование графикой GTA: The Trilogy - Definitive Edition, а также переизданием GTA V на Xbox Series X/S и PS5, похоже, что Rockstar будет выкладываться по полной для следующей Grand Theft Auto.

На данный момент дата выхода GTA 6 не определена, но источники ранее утверждали, что игра выйдет в 2024-2025 годах, так что нам еще предстоит увидеть игру в действии.

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