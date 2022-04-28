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Компания 2K Games уже некоторое время работает над расширением ассортимента спортивных игр. Помимо лицензионных проектов с традиционными спортивными организациями, 2K также работает над конкурентом Rocket League под названием "Gravity Goal".

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По словам репортера Тома Хендерсона, пишущего для Exputer, 2K уже некоторое время работает над Gravity Goal, но если Rocket League была по сути футболом с машинами, то игра 2K будет футболом с "велосипедами, похожими на TRON". Матчи будут проходить в форматах 1v1, 2v2 и 3v3, а в игре будут присутствовать метательные диски, которые игроки смогут использовать для нанесения повреждений другим игрокам во время игры. Пока не сообщается, будет ли в игре механика "разрушения", как в Rocket League, и будут ли в ней экспериментальные режимы игры, такие как 4v4 или режим битвы с бонусами в стиле Mario-Kart.

Предполагается, что 2K Games будет добавлять лицензионные DLC со временем, подобно Rocket League. Игра также должна стать одной из многих free-to-play игр, которые материнская компания 2K, Take-Two, планирует выпустить в период до апреля 2024 года.

По сообщениям прессы, Gravity Goal была в альфа-версии в прошлом году, так что игра может быть готова к анонсу и выпуску в этом году. Ожидается, что игра выйдет для ПК и консолей текущего поколения, возможно, минуя Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

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#rocket league
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