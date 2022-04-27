Eve Online не так часто попадает в заголовки газет, как раньше, но игра по-прежнему пользуется популярностью все эти годы с момента выпуска. С момента запуска Eve Online использует модель подписки, и цены остаются стабильными на протяжении почти двух десятилетий с момента запуска. Однако в этом году CCP (Crowd Control Productions) впервые поднимет цены.
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В сообщении в блоге CCP объяснила, что в связи с ростом производственных затрат и общей инфляцией цена подписки на Eve Online будет повышена впервые с 2004 года. Это изменение также повлияет на стоимость других внутриигровых покупок, например, пакетов Plex.
В настоящее время стоимость подписки на игру Omega для Eve Online составляет 15 долларов США в месяц. С 17 мая эта цена вырастет до 20 долларов США в месяц. CCP также предложит новые варианты покупки игрового времени, предоставляя игрокам возможность приобрести до двух лет подписки за один раз. Внутриигровая валюта, Plex, также будет доступна по разным ценам, начиная с $2, 49 за 50 Plex и до $649, 99 за 20 000 Plex.
Этот анонс произойдет всего за несколько недель до следующего фанфеста Eve Online, во время которого мы должны увидеть анонс новых обновлений для игры.