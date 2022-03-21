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В продаже появился корпус ПК из коровьей кожи
кожа на Model 8 Cowboy — настоящая коровья кожа
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Когда-либо во время очередной сборки вы думали про себя: «Эта система могла бы быть покрыта кожей». Теперь ответ на ваш вопрос есть. Гонконгская компания под названием Geometric Future представила корпус, который обит кожей.

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Как сообщило местное представительство HKEPC, компания Geometric Future представила модель 8 Cowboy. Это привлекательный корпус для ПК, верхняя панель ввода-вывода и боковые панели которого отделаны натуральной кожей толщиной 2 миллиметра. С точки зрения габаритов, корпус довольно вместителен: 500 x 230 x 500 мм (19,7 x 9,1 x 19,7 дюйма), способен вместить материнские платы вплоть до E-ATX в дополнение к обычным разновидностям ATX, Micro ATX и Mini ITX. Модель 8 Cowboy также поддерживает вертикальную установку видеокарт для пользователей, которые хотят любоваться вентиляторами своей видеокарты.

Geometric Future дает гарантию, что кожа на Model 8 Cowboy — это настоящая коровья кожа, а это означает, что цвет со временем станет темнее, хотя владельцы, вероятно, захотят держать корпус подальше от солнца, чтобы предотвратить растрескивание и другие виды неприглядных повреждений. HKEPC также сообщает, что корпус издает запах кожи, что, несомненно, усилит погружение в вестерны, такие как Red Dead Redemption 2 .

Стоимость Model 8 Cowboy составляет 1099 гонконгских долларов, что составляет около 140 долларов США.

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#model 8 cowboy
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