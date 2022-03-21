Когда-либо во время очередной сборки вы думали про себя: «Эта система могла бы быть покрыта кожей». Теперь ответ на ваш вопрос есть. Гонконгская компания под названием Geometric Future представила корпус, который обит кожей.
реклама
Как сообщило местное представительство HKEPC, компания Geometric Future представила модель 8 Cowboy. Это привлекательный корпус для ПК, верхняя панель ввода-вывода и боковые панели которого отделаны натуральной кожей толщиной 2 миллиметра. С точки зрения габаритов, корпус довольно вместителен: 500 x 230 x 500 мм (19,7 x 9,1 x 19,7 дюйма), способен вместить материнские платы вплоть до E-ATX в дополнение к обычным разновидностям ATX, Micro ATX и Mini ITX. Модель 8 Cowboy также поддерживает вертикальную установку видеокарт для пользователей, которые хотят любоваться вентиляторами своей видеокарты.
Geometric Future дает гарантию, что кожа на Model 8 Cowboy — это настоящая коровья кожа, а это означает, что цвет со временем станет темнее, хотя владельцы, вероятно, захотят держать корпус подальше от солнца, чтобы предотвратить растрескивание и другие виды неприглядных повреждений. HKEPC также сообщает, что корпус издает запах кожи, что, несомненно, усилит погружение в вестерны, такие как Red Dead Redemption 2 .
Стоимость Model 8 Cowboy составляет 1099 гонконгских долларов, что составляет около 140 долларов США.