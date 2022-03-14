OtherSide Entertainment работала над System Shock 3 как минимум пару лет

Студия Уоррена Спектора, OtherSide Entertainment, впервые объявила о планах по разработке System Shock 3 еще в 2015 году. В то время многие из нас предполагали, что игра уже должна была выйти, но она по-прежнему не появляется на мероприятиях. Теперь мы знаем, почему, поскольку, судя по всему, работа над игрой не велась уже несколько лет.

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OtherSide Entertainment работала над System Shock 3 как минимум пару лет. В 2020 году мы узнали, что у проекта возникли проблемы, поскольку ключевые члены команды разработчиков и творческие руководители начали уходить. Теперь Уоррен Спектор, который был творческим советником по игре, подтвердил, что студия не работает над игрой с 2019 года, что подтверждает предыдущие сообщения.

В беседе с GamesBeat Спектор подтвердил, что OtherSide работала над игрой "в 2018 и 2019 годах", но с тех пор проект никак не продвигался. Спектор добавил, что Tencent теперь обладает издательскими правами, поэтому именно они будут принимать решения по "продвижению франшизы", и, к сожалению, на данный момент больше никаких разъяснений дать нельзя.

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