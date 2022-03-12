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Steam Deck получил драйверы для Windows
Steam выпустил обещанные драйверы для Windows
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Если вы один из тех счастливчиков, кто успел оформить предварительный заказ на Steam Deck и получить его, вам, возможно, будет интересно узнать, что Steam выпустил обещанные драйверы для Windows. Пока что поддерживается Windows 10, но Valve обещает поддержку Windows 11, как только компания включит fTPM в UEFI устройства. Двойная загрузка (в стим ос и в виндовс) на данный момент не поддерживается, но Valve также работает над этим и обещает обеспечить ее в SteamOS 3. В дополнение к драйверам Windows, Valve также добавила инструкции по восстановлению системы, чтобы вернуть SteamOS на устройство, если Windows на Steam Deck вам не подходит.
Выпуск драйверов включает драйверы для GPU, WiFi и Bluetooth, но аудиодрайверы пока отсутствуют. Valve предлагает тем, кто хочет использовать Windows на Steam Deck, либо использовать Bluetooth для звука, либо полагаться на устройства с разъемом USB-C, пока компания не закончит работу над драйверами. Это означает, что пока звук не будет выходить через динамик или 3,5-мм аудиоразъем. Valve не будет предлагать какой-либо поддержки Windows, поэтому установка и работа на Steam Deck будет зависеть от вас.

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#steam deck #steam deck. gog
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