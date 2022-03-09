Серия Arc «Alchemist» предназначена для продажи через несколько партнеров корпорации

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В прессе появились сообщения, что Intel нацелилась на начало лета (май-июнь) для запуска своей амбициозной попытки создать игровые видеокарты AAA для настольных ПК. Это серия видеокарт Arc «Alchemist», основанная на графической архитектуре Xe-HPG, согласно отчету ресурса Igor"s Lab.

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Запуск продукта ожидается где-то между 2 мая и 1 июня, поэтому можно ожидать, что эти видеокарты можно будет купить, по крайней мере в США. Серия Arc «Alchemist» предназначена для продажи через несколько партнеров корпорации, с которыми Intel уже имеет прочные отраслевые отношения. Линейка Arc «Alchemist» изначально будет нацелена на четыре рыночных сегмента, включая сегмент топовой производительности, предназначенный для игр класса AAA, а метод сглаживания XeSS, возможно, даже обеспечит комфортный игровой процесс в разрешении 4K.