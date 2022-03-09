Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
SGS подтверждает исключительную производительность экранов Samsung QD-Display
По результатам оценки SGS QD-Display получил высший рейтинг
анонсы и реклама
Слив <b>Samsung S22</b> дешевле S20 FE - делай заказ
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Лидер на рынке дисплеев премиум-класса, компания Samsung Display сегодня объявила о том, что ее QD (Quantum Dot)-Display, подходящий для различных потребительских нужд, получил два дополнительных сертификата: Pro Gaming Verified и Eye Care Display. Награжденный SGS - ведущей мировой сертификационной компанией, QD-Display получил высокие оценки за выдающееся качество изображения и удобство просмотра игр и контента высокой четкости, одновременно снижая нагрузку на глаза и усталость. Ранее QD-Display получил три сертификата за свои истинные цветовые тона, яркость Pure RGB и сверхширокий угол обзора.

По результатам оценки SGS QD-Display получил высший рейтинг Platinum в Pro Gaming Verified по коэффициенту отражения, частоте обновления, углу обзора, ореолу (утечка света) и цвету. QD-Display обеспечивает высокую скорость отклика 0, 1 мс (от серого к серому). Кроме того, в процессе сертификации было доказано, что QD-Display обеспечивает скорость отклика 0, 01 мс (от черного к белому) и частоту обновления 175 Гц для мониторов и 144 Гц для телевизоров. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, QD-дисплеи не имеют времени задержки из-за движения жидких кристаллов, поскольку каждый пиксель можно индивидуально настроить для обеспечения максимально четкого качества изображения. Таким образом, QD-Display предлагает более быстрые переходы между экранами и более четкое качество изображения, позволяя пользователям полностью погрузиться в игры с высоким разрешением.

#sgs
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин может ощутимо подешеветь после подписания Байденом указа по регулированию криптовалют
12
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
20
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
59
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
48
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
41
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
269
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
277
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
107
В Китае мобильные видеокарты NVIDIA без блокировки LHR превращают в настольные варианты для майнинга
4
Apex Legends Mobile «мягко» запустили в десяти государствах
1
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
19
Криптовалютная биржа CoinBase заблокировала больше 30 тысяч кошельков россиян
53
Финский авиаперевозчик Finnair заявил о массовых сокращениях персонала
29
Процессоры AMD Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 заметили в объявлении торговой сети на Филиппинах
5
40% обладателей iPhone готовы купить iPhone SE 3
2
Полноценная таблица результатов в Battlefield 2042 появится уже завтра
3
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 240R и 360R AiO из-за накопления отложений
1
GeForce RTX 4090 получит GDDR7 на 32 Гбит/с и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – Wccftech
26
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
132
Электрокары могут ощутимо подорожать – за неделю цена никеля выросла в 4 раза и достигла $100 000 за 1т
32

Популярные статьи

Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
23
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
4
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
+
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
1

Сейчас обсуждают

Андрей Сидоров
13:27
Сейчас $ стоит 150 000 рублей?Ты здоровый или приболел чутка?Смотри выше.Математик уев.
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
Геннадий Хоменко
13:25
Британская Imperial Tobacco приостанавливает все продажи и производство в России.
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
wwr222
13:24
Я,наверно,не покупал дороже 1000р...Ну 2500р за комплект мышь/клава было (A4Tech).Но и простая клавиатура Оклик с подсветкой нормально для печатанья. Хотя мышей уже передохло много и я зарекся брать с...
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
Ден С
13:24
А то что рубль стоит меньше битка в 6000000 раз
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
Roman2022
13:24
А теперь и того не будет. В СССР поставки были еще из соц. стран. ГДР, Польша, Чехословакия и т. д.
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Roman2022
13:23
Китай и нефть будет покупать в России по своей цене. Не захотят продавать по такой, вообще не будут покупать. Россия скатывается под власть Китая.
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Midosa
13:23
Ага, в Венесуэле уже национализировали - чем закончилось? И если папуасы национализируют завод по производству космических ракет - из чего и как они будут их производить? А когда станок сломается - ч...
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
Roman
13:22
Это да, не поспоришь
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
coo1erman
13:22
Глядя на текущие цены, конечно дефицита не будет, покупать потому что никто не будет.
Сеть DNS готова обеспечить россиян бытовой техникой – дефицита не будет
Ден С
13:22
И как же, позвольте узнать, они его кормят? Щедро-сыто, хоть половина мрота выгорает? Сколько это в баксах, 50?
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем