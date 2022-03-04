Корпус может вместить видеокарты длиной до 336 мм

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Американская компания AZZA анонсировала корпус для ПК REGIS (CSAZ-902). Ожидаемая фактическая цена продажи – 440 долларов США.

Кубический корпус для ПК форм-фактора ATX поставляется с пьедесталом, на котором основной блок может быть установлен под углом. Закаленное стекло используется на боковых и передней панелей, которые являются верхними двумя сторонами, когда устройство установлено под углом. Нижние две стороны изготовлены из алюминия. Передняя панель имеет ламинированный зеркальный дизайн со светодиодной подсветкой со всех четырех сторон.

Корпус может вместить видеокарты длиной до 336 мм по горизонтали и до 320 мм по вертикали. Возможна установка процессорных кулеров высотой до 210 мм. Вентиляторы корпуса и радиаторы с водяным охлаждением могут быть установлены на нижней левой и правой сторонах. Можно установить до двух вентиляторов диаметром 140 мм или радиатор 280 мм, а также отдельный корпусной вентилятор диаметром до 140 мм на задней стороне.

Доступные слоты расширения зависят от места установки материнской платы: доступно либо семь, либо три слота. Отсеки для накопителей - 2 x 2, 5" и 1 x 3, 5", съемные и устанавливаемые в разных направлениях. Интерфейсы: 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.0 и аудиовход/выход.

Размер корпуса 640 x 481 x 529 мм, вес 12,5 кг.