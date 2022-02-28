Стандарт дополнительного источника питания для видеокарт PCIe 5.0 следующего поколения

Для удовлетворения растущего энергопотребления графических ускорителей нового поколения PCIe 5.0 был усовершенствован разъем вспомогательного источника питания для видеокарт, в котором будет использоваться 16-контактный (12 + 4) разъем дополнительного питания, который способен пропустить через себя до 600 Вт, что в четыре раза больше, чем существующий 8-контактный интерфейс с выходной мощностью 150 Вт.

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Подразумевается, что разъемы питания PCIe 5.0 будут иметь два варианта исполнения - 12-Pins и 16-Pins (12+4). PCIe 5.0 16-Pins - это PCIe 5.0 12-Pins с добавленными к нему 4-Pins, что крайне необходимо для получения возможности подачи питания в 600 Вт.

Было объявлено, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti FE станет первой видеокартой, использующей интерфейс PCIe 5.0 16-Pins, но она обратно совместима с PCIe 5.0 12-Pins, а AMD планирует включить такой разъем на своих видеоускорителях начиная с поколения Radeon RX 7000.





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