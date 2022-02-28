встроенная графика будет слабее чем раньше

Процессор Ryzen 7000 от AMD следующего поколения, выполненный по 5-нм технологии с микроархитектурой Zen 4, впервые будет иметь встроенное графическое ядро IGP.

реклама

По словам Косаки из Twitter, следующий процессор Ryzen 7000 будет иметь встроенное графическое ядро IGP и использовать архитектуру GPU RNDA 2, но при наличии всего двух блоков видео и в общей сложности четырех блоков процессора. Частота видеоядра будет составлять примерно 1,1 ГГц, его производительность с плавающей запятой составляет всего 0,5 TFLOPS, что весьма мало.

Если сравнить этот показатель с графическим ядром RX VEGA 8 у существующего процессора Ryzen 7 5700G, который имеет производительность с плавающей запятой 2 TFLOPS, то производительность IGP процессора Ryzen 7000 составляет лишь четверть от этого, что хватит только для офисной работы.

Процессор Ryzen 7000 ориентирован на средний и высокий сегмент рынка, где геймеры будут использовать его в паре с высокопроизводительной видеокартой, поэтому AMD не видит необходимости тратиться на мощную встроенную графику для экономии места на чипе.