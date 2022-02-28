ASRock Radeon RX 6500XT Challenger ITX и Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle доступны по цене €199.

Ожидали ли вы, что в феврале 2022 года потребительские видеокарты игрового класса будут продаваться по цене ниже рекомендуемой? Так вот, это произошло. Mindfactory, один из самых известных немецких интернет-магазинов, торгующих техникой, опубликовал страницу с ценами. На ней представлены видеокарты партнеров AMD, которые продаются по цене ниже MSRP. Эта новость может показаться интересной, но прежде чем вы начнете мечтать об обновлении GPU, играх в новейшие компьютерные игры с рейтрейсингом в реальном времени в 4K и броситесь искать свою кредитную карту - это касается слабой видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT.

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Запасы моделей RX 6500 XT достаточно высоки. В наличии имеется 58 моделей ASRock ITX за 199 евро и 32 модели за 229 евро. Таким образом, они не разлетаются с полок магазинов, и вполне вероятно, что именно поэтому это первые видеокарты по цене ниже MSRP.

Объявление Mindfactory показывают две модели AMD Radeon RX 6500 XTs, доступные для покупки. ASRock Radeon RX 6500XT Challenger ITX и Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle доступны по цене €199.

Если рассматривать цены в контексте, то в Германии минимальная цена базовой модели видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT составляет €209. Кроме того, в Германии применяется НДС в размере 19%, что дает цену ASRock ITX порядка 160 евро до уплаты налога с продаж. Если мы переведем эту сумму в доллары США, то получим $182 до уплаты налога с продаж.

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