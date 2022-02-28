Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Видеокарты Radeon RX 6500 XT продаются в Европе ниже рекомендуемой цены
ASRock Radeon RX 6500XT Challenger ITX и Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle доступны по цене €199.
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Ожидали ли вы, что в феврале 2022 года потребительские видеокарты игрового класса будут продаваться по цене ниже рекомендуемой? Так вот, это произошло. Mindfactory, один из самых известных немецких интернет-магазинов, торгующих техникой, опубликовал страницу с ценами. На ней представлены видеокарты партнеров AMD, которые продаются по цене ниже MSRP. Эта новость может показаться интересной, но прежде чем вы начнете мечтать об обновлении GPU, играх в новейшие компьютерные игры с рейтрейсингом в реальном времени в 4K и броситесь искать свою кредитную карту - это касается слабой видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT.

реклама

Запасы моделей RX 6500 XT достаточно высоки. В наличии имеется 58 моделей ASRock ITX за 199 евро и 32 модели за 229 евро. Таким образом, они не разлетаются с полок магазинов, и вполне вероятно, что именно поэтому это первые видеокарты по цене ниже MSRP.

Объявление Mindfactory показывают две модели AMD Radeon RX 6500 XTs, доступные для покупки. ASRock Radeon RX 6500XT Challenger ITX и Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle доступны по цене €199.

Если рассматривать цены в контексте, то в Германии минимальная цена базовой модели видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT составляет €209. Кроме того, в Германии применяется НДС в размере 19%, что дает цену ASRock ITX порядка 160 евро до уплаты налога с продаж. Если мы переведем эту сумму в доллары США, то получим $182 до уплаты налога с продаж.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#radeon rx 6500 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
NVIDIA выпустит GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти и урезанной версией мобильного GPU GA107 за $199
Стоит ли покупать бюджетную Radeon RX 6500 XT владельцам процессора Core i5-10400F – тесты RGHD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
613
Новый патент Sony описывает методы повышения производительности трассировки лучей
18
13 смартфонов Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 13 на Android 12
1
GeForce GTX 1080 Ti с Авито или новая GeForce RTX 3050 – оптимальный выбор по тестам SH
27
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
594
NVIDIA против хакеров LAPSU$ – Дженсен Хуанг атаковал злоумышленников и потерял 1 Тб данных
11
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
199
nVidia: скоро пользователи смогут взять RTX 3080 в аренду на месяц: новые возможности GeForce Now
116
Тестирование 27 ноутбуков показало полное превосходство Core i9-12900H над Ryzen 9 5900HX
11
Гейб Ньюэлл считает, что большинство говорящих про метавселенную даже не понимают, что это такое
13
Мобильная видеокарта Intel Arc Alchemist 256 EU имеет производительность на уровне Radeon RX 580
10
Дуэт Radeon R9 295X2 отметился в 3DMark03 с новым рекордом
1
Поставки смартфонов Apple в РФ продолжатся, но может возникнуть дефицит на фоне высокого спроса
68
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
2
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
362
Valve с радостью добавила бы Game Pass в Steam, но делать собственный аналог данного подписочного сервиса не планирует
1
Илон Маск вызвался обеспечить украинцев доступом к спутниковому интернету
166
Энтузиаст показал красоты Elden Ring на PC
11
«Фабричный» симулятор Factorio разошёлся трёхмиллионным тиражом
+
Стоит ли становиться майнером в 2022 году – изучаем подводные камни Эфира и Биткоина с экспертами РБК
23

Популярные статьи

Как я борюсь с царапинами на экране телефона
13
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Небольшой обзор ноутбука ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM (2022)
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть третья заключительная
1

Сейчас обсуждают

zel0t
20:41
перепуганная омерика газовозы развернет и страт. запас нефти распечатает?
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
omoikane
20:40
Эта стрела и ситуация уже давно разжеванна. ВСУшная. Там еще за ней ваши ехали которых свои подстрелили :D А еще недавно новое видео возможно стой же ВСУшной стрелой и вашим МРАП, где прап с перепугу ...
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
Rey.B.
20:40
У Леопарда-1 гарантированный моторесурс 500 часов. По стандартам НАТО 1000. Это на хорошем топливе, по хорошей дороге. - Учите мат.часть. По факту, в Ираке, амеры движки гробили и за 100-200 Км.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
b00german
20:39
Путинским уесосам ничего не надо, лапти и береста есть, и хватит
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
Stevan7
20:39
Да что ты говоришь. От обычного свича если играть лежа на спине руки затекают только в путь. А здесь огромная прибуда. Планшет можно обпереть обо что-то, поставить и ТД. Свитч же в портативе только ...
ORION выпустила мобильный ЖК-дисплей для расширения Nintendo Switch
Денис Синяков
20:37
иди на+уй, тут до тебя дол6оебов знаешь сколько было? Обсралась ваша пропаганда. Жизнь уже изменилась в худшую сторону, а конца войне не видно. КГБ не может победить КВН
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
b00german
20:37
Отключайте только путинским уесосам
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
Felsher03
20:37
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
zel0t
20:36
плюхи прелетают не игровые.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
ambient
20:36
два фашиста
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем