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Опубликованы результаты тестов мобильного RTX 2050
Китайский производитель ноутбуков первым представил мобильный GPU и любезно поделился некоторыми графиками.
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В конце прошлого появились сообщения, что Nvidia готовит новый урожай дискретных мобильных GPU, которые,  дебютируют весной 2022 года. Сегодня ITHome сообщил, что китайский бренд ноутбуков Mechanical Revolution (MechRevo) выпустил ноутбук Unbounded 16 Pro, который оснащен одним из самых интригующих представителей новой линейки мобильных GPU Nvidia - GeForce RTX 2050. Также были любезно предоставлены некоторые графики производительности GPU.

Эти графики могут не настоящими, хотя они выглядят официальными.

Производительность MechRevo Unbounded 16 Pro

Выше показаны предполагаемые результаты RTX 2050 в сравнении с такими флагманами мобильных GPU низкого и легкого класса, как GTX 1650 и MX 450. Производительность по сравнению с MX 450 увеличилась более чем в два раза, но GTX 1650 выдерживает лучшую борьбу с новым соперником, получив преимущество всего в 23%.

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#rtx 2050
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