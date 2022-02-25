HP400S от Jonsbo может рассеивать до 140 Вт мощности.

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Возможно, Jonsbo не является известным производителем в мире кулеров, но компания представила, возможно, самое высокопроизводительное низкопрофильное решение для процессоров Intel 12-го поколения Alder Lake. Устройство предназначено для ПК малого форм-фактора (SFF) и может рассеивать до 140 Вт мощности, что достаточно для работы с Core i9-12900K от Intel.

Миниатюрный кулер HP400S от Jonsbo имеет высоту всего 36 мм, но при этом он оснащен 40 тонкими алюминиевыми ребрами, четырьмя 6-мм тепловыми трубками и 90-мм PWM-вентилятором, который вращается со скоростью 800 ~ 3000 об/мин ± 10%, создавая воздушный поток до 48 CFM и давление воздуха до 3,24 мм. Шум вентилятора может достигать 33 дБА, что может быть не самым комфортным уровнем для настольных SFF. Однако, благодаря высокому воздушному потоку, этот кулер может охлаждать процессоры с TDP/PBP (базовая мощность процессора) до 140 Вт.





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Дизайн HP400S от Jonsbo разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность, возможную в таком маленьком форм-факторе. Например, низкопрофильный NH-L9i-17xx от Noctua (высота которого составляет 37 мм) имеет всего две тепловые трубки, вентилятор, вращающийся со скоростью до 2500 об/мин и создающий воздушный поток до 33 CFM. Noctua обычно не публикует рейтинги TDP/PBP, но NH-L9i-17xx имеет рейтинг NSPR 59, что указывает на производительность начального уровня.