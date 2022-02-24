то новая ролевая приключенческая игра с видом от третьего лица

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Компания Atlus объявила, что их собственная ролевая игра под названием Soul Hackers 2 выйдет на ПК 26 августа 2022 года. В честь этого объявления издательство выпустило трейлер, с которым вы можете ознакомиться ниже.

Об Soul Hackers 2 известно, что это новая ролевая приключенческая игра с видом от третьего лица. В этой необычайно увлекательной ролевой игре игрокам придется всячески исследовать подземелья, в которых своего решения будут ждать всевозможные головоломки и сражаться с демоническими созданиями в пошаговом режиме.

К сожалению, компания Atlus не раскрыла никаких дополнительных подробностей об этой замечательной.

Так или иначе, единственное, чем можно восхититься прямо сейчас — это анонсирующий трейлер игры. В трейлере открыто показаны некоторые геймплейные эпизоды, так что можно составить некоторое впечатление об игре и предварительно принять решение – копить ли средства на ее приобретение или потом «пройти на ютюбе».

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