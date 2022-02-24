Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Ролевая игра Soul Hackers 2 выйдет на ПК в августе 2022 года
то новая ролевая приключенческая игра с видом от третьего лица
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

реклама

Компания Atlus объявила, что их собственная ролевая игра под названием Soul Hackers 2 выйдет на ПК 26 августа 2022 года. В честь этого объявления издательство выпустило трейлер, с которым вы можете ознакомиться ниже.

Об Soul Hackers 2 известно, что это новая ролевая приключенческая игра с видом от третьего лица. В этой необычайно увлекательной ролевой игре игрокам придется всячески исследовать подземелья, в которых своего решения будут ждать всевозможные головоломки и сражаться с демоническими созданиями в пошаговом режиме.

К сожалению, компания Atlus не раскрыла никаких дополнительных подробностей об этой замечательной.

Так или иначе, единственное, чем можно восхититься прямо сейчас — это анонсирующий трейлер игры. В трейлере открыто показаны некоторые геймплейные эпизоды, так что можно составить некоторое впечатление об игре и предварительно принять решение – копить ли средства на ее приобретение или потом «пройти на ютюбе».

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#soul hackers 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
62
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
23
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
50
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
52
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
10
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
13
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
44
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
8
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
8
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
351
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
20
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
9
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
Стартовало тестирование безопасности автопилота Telsa в Германии
1
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
10
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
2
Исследователи из Google выяснили, что разработчики Linux правят ошибки в несколько раз быстрее, чем Apple и Microsoft
7

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
10
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
18
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
41
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
3
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
1

Сейчас обсуждают

Жорiн з Азову
01:09
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
E. S.
01:04
это те самые 2 шарика, которые русский, закрытый в камеру, "Один сломал, другой потерял"
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
Василий Иванович
01:02
вывод: наш выбор: 1650 и встройки ) для мажоров: покупать топ каждого нового поколения и сливать на авито за полгода до окончания гарантии.
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
Dmitry79
01:02
так ты тот самый из 4пда, что с гейм лаунчером играл, поэтому у тебя и фейковые 45-60фпс, после слов об этом лаунчере можешь не продолжать
Snapdragon 8 Gen 1 превосходит Exynos 2200 RDNA 2 в игровых тестах
Показывал 3_14sUn
01:02
R.I.P. Бенуа Сокаль! Без него Сибири уже не будет.
Создатели Syberia The World Before поделились атмосферными и очень симпатичными скриншотами
Pavel Patron
01:01
Блять , он тупо вставками из методички пишет)))
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Андрей Бакеев
01:00
Хоть бы перевели не гугл переводчиком, читать эту шнягу невозможно
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
Александр Попов
00:55
Хероям сала))
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
mistergrim
00:54
О, аудитория dark souls подтянулась.
97 баллов из 100: появились первые оценки Elden Ring
Pavel Patron
00:51
Лучший комент должен быть вверху) Лишний раз доказывает насколько всё плохо c продажами у РФ-барыг, раз приходится идти на такой Вброс, склады и пункты выдачи забиты, влажные мечты Топ-менеджеров о п...
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем