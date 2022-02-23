Skyblivion хочет показать мир Oblivion в новом графическом исполнении

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Команда разработчиков Skyblivion, модификации, которая создает мир The Elder Scrolls IV: Oblivion внутри игрового мира Skyrim, представила публике новые скриншоты. Кадры взяты из последней версии модификации, и по ним можно оценить текущий прогресс и графические красоты.

Skyblivion хочет показать мир Oblivion в новом графическом исполнении для тех, кто не играл в оригинал, а также для тех, кто знаком с оригинальной игрой.

После выхода модификаций будет полностью настраиваемой. То есть игроки смогут решить, какие части модификации им нужны, а какие нет. В этой модификации был реконструирован ландшафт, переделаны интерьеры зданий, перестроены города, заменены модели оружия и брони.

К сожалению, пока не известно, когда выйдет эта полная версия. Команда разработчиков работает над ним без передышки уже более четырех лет. Поэтому будем надеяться, что мы получим ее до выхода The Elder Scrolls VI.