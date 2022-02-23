Проект FreeDOS выпускает "FreeDOS 1.3

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Проект FreeDOS выпустил FreeDOS 1.3, первое обновление за более чем пять лет, с конца 2016 года.

FreeDOS - это операционная система с открытым исходным кодом (лицензия GPL и т.д.), которая была разработана после того, как Microsoft прекратила выпуск MS-DOS в 1994 году. Она до сих пор используется пользователями, которые хотят насладиться классическими играми DOS. Она также отвечает потребностям пользователей, которые хотят обслуживать и эксплуатировать старые встроенные системы и бизнес-приложения.

В состав FreeDOS включена FreeDOOM - игра в жанре FPS. Новая версия FreeDOS 1.3 была немного усовершенствована за счет использования ядра версии 2.43 (2043) и FreeCOM 0.85a. В ядро добавлен двоичный файл FAT32 для Intel 8086.

Многие программные пакеты были обновлены, а также добавлено несколько новых программ и игр. Также были обновлены переводы. Процесс установки также был улучшен, особенно в среде MBR, где информация COUNTRY.SYS теперь устанавливается автоматически.





Экран установки FreeDOS 1.3

FreeDOS доступна на live CD, установочном носителе USB и дискетах. Также доступен бонусный CD, содержащий пакеты, не вошедшие на Live CD. Обычная система DOS требует всего 20 МБ, но полный пакет требует около 275 МБ.





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