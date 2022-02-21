Akasa OTTO SF12, высокопрочный 120-мм вентилятор с водо- и пылезащитными характеристиками IP68

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OTTO SF12 от Akasa - это прочный 120-мм вентилятор, защищенный от воды и пыли по стандарту IP68.

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Тайваньская фирма Akasa анонсировала эти вентиляторы для стабильной работы в суровых условиях.

Лопасти имеют "S-flow дизайн" для более эффективного воздушного потока и сочетание полимера, усиленного стекловолокном, для снижения вибрации. Двигатель - это бесшумный и эффективный 3-фазный двигатель.

Скорость вращения вентилятора варьируется от 0 до 2 000 об/мин, максимальный воздушный поток 97,02 CFM, максимальное статическое давление 3,59 ммH2O, уровень шума от 7,1 до 31,7 дБА, двойные шарикоподшипники и съемная рама для легкой очистки и обслуживания.

Размеры 120 мм в ширину, 120 мм в высоту и 25 мм в толщину, срок службы 80 000 часов, гарантия 2 года.