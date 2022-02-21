Эти светящиеся шайбы поставляются бесплатно с материнской платой ROG Maximus VII Impact Mini ITX.

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Компания Asus начала комплектовать свои материнские платы с чипсетами Intel 600-й серии установочными шайбами. Известно, что эти материнские платы оснащены удлиненным сокетом LGA1700 для процессоров Intel 12-го поколения Alder Lake. Однако многие могли пропустить информацию о том, что новые процессоры деформируются под давлением. В зависимости от множества переменных компонентов системы, вы можете столкнуться с проблемой деформации процессора, а можете и не столкнуться, поэтому Asus говорит, что использовать прилагаемые шайбы следует только "если вы столкнулись с трудностями при установке".

Asus ROG решила укомплектовать шайбами материнскую плату Maximus VII Impact Mini ITX. Шайбы кажутся почти светящимися, и Asus ROG, похоже, упустила маркетинговый трюк, не описав их как RGB LED.

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По тестам Игоря Валлосека, который нашел, что толщина шайб в 1 мм является идеальной, установка шайб может предотвратить деформацию процессора и снизить среднюю температуру почти на 6 градусов Цельсия.