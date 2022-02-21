Intel припаивает 75 ASIC Bonanza Mine к каждой хэш-плате

На выставке ISSCC 2022 компания Intel поделилась подробной информацией о своих новых ASIC Bonanza Mine для майнинга биткоинов и рассказала о том, как она объединяет 300 крошечных энергоэффективных чипов в мощный майнер мощностью 3600 Вт, который по производительности до 40 THash/s может поспорить с лучшими на рынке устройствами от Bitmain и MicroBT.

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Впервые ASICs Bonanza Mine от Intel был обнаружен в презентации на конференции ISSCC 2022, и приведенная ниже информация взята из презентаций на этом мероприятии. В данном материале рассматривается первое поколение майнинговых чипов Intel, известное как BMZ1, но компания уже перешла к ASIC второго поколения "Bonanza Mine", известному как BMZ2, который она сейчас предоставляет клиентам.

После того, как стало известно об усилиях компании, Intel наконец официально признала свою программу блокчейн систем, сообщив, что у нее уже есть несколько крупных клиентов для чипов второго поколения. К ним относятся BLOCK (возглавляемая генеральным директором Джеком Дорси, известным в Twitter), Argo Blockchain и GRIID Infrastructure.

Intel пока не раскрывает подробностей о чипах и системах второго поколения, но известно, что они являются производными от ASIC BMZ1, показанных ниже.

Каждая микросхема имеет размеры 4,14 x 3,42 мм, что в общей сложности составляет 14,16 мм^2 кремния, так что это сравнительно небольшие кусочки кремния. Меньший размер кристалла повышает производительность и позволяет максимально использовать площадь пластины (до 4 000 кубиков на пластину), что способствует увеличению производственных мощностей (хотя для этого требуется больше мощностей по обработке и упаковке пластин). Intel утверждает, что это 7-нм ASIC, но не уточняет, идет ли речь о собственном "Intel 7", оригинальном 7-нм техпроцессе до переименования технологического узла в "Intel 4" или 7-нм техпроцессе TSMC.

Каждый Bonanza Mine ASIC имеет 258 майнинговых ядер, и каждое из них вычисляет параллельные двойные хэши SHA256. Эти ядра занимают 90% площади кристалла и работают при напряжении, которое Intel характеризует как "ультранизкое" - 355 мВ.

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