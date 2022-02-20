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Встроенное видео в Intel Core 14-го поколения будет значительно мощнее
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На вчерашней встрече с инвесторами Intel объявила о серии дорожных карт продуктов и технологий, среди которых графические процессоры также находятся в центре внимания Intel. Целевой показатель продаж игровых карт ARC в этом году составляет 4 миллиона, что является очень амбициозной целью.

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Среди новых продуктов Intel Core Meteor Lake 14-го поколения, выпущенных в 2023 году, станет инновационным продуктом и впервые будет обновлен до первого процесса Intel EUV exposure process, Intel 4 process. Мощность транзистора на ватт увеличивается примерно на 20%.

Во-вторых, архитектура ядра 14-го поколения также существенно меняется. Впервые несколько небольших микросхемных модулей могут быть гибко интегрированы рядом на одной подложке, а не в конструкцию одного чипа. Новый процессор включает в себя процессор гибридной архитектуры следующего поколения, ядро tGPU, ускоритель искусственного интеллекта и очень низкое энергопотребление.

В этой многочиповой архитектуре процессорные модули производятся технологическими процессами Intel 4, а модули GPU очень интересны. Intel ясно дала понять, что будет использовать 3-нм техпроцесс, переданный на аутсорсинг, и неудивительно, что первым продуктом является модуль графического процессора для ядра 14-го поколения.

3-нм техпроцесс используется в графических процессорах, которые могут быть намного быстрее, чем видеокарты от AMD и NVIDIA.

На вчерашней встрече Раджа Кодури, исполнительный директор Intel, отвечающий за бизнес графических процессоров, сказал, что архитектура процессора Meteor Lake очень интересна и обеспечивает производительность на уровне внешней видеокарты наряду с интегрированной графической энергоэффективностью.

Раджа не уточнил уровень производительности внешнего дисплея, но, учитывая архитектуру Intel Xe и ситуацию с видеокартами ARC, производительность графического процессора Meteor Lake явно не меньше прошлого поколения.

Благодаря этой уникальной архитектуре Раджа Кодури сказал, что графические процессоры Meteor Lake больше нельзя назвать интегрированными графическими процессорами. Неправильно также назвать их внешней видеокартой, и Intel, похоже, нуждается в новом названии.

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#intel core
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