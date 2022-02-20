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CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
Помимо Street Fighter 6, в скором времени должна выйти игра Resident Evil 4: Remake
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Недавно CAPCOM выпустила страницу обратного отсчета, намекающую на выход нового контента, до которого осталось менее суток. Анонс предстоящего контента, приуроченный к финалу сезона Capcom Pro Tour в этом году, по слухам, будет связан с серией Street Fighter.

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По данным Wccftech, CAPCOM, скорее всего, представит Street Fighter VI, новую игру в серии Street Fighter. На самом деле, слухи о выходе Street Fighter 6 от Capcom ходят уже давно, например, изначально игра должна была выйти в 2021 году, но была отложена по разным причинам. CAPCOM уже выпустила последнего DLC-персонажа Люка в игре Street Fighter V: Champion Edition и сворачивает его поддержку, так что, возможно, пришло время готовиться к появлению новой игры.

Помимо Street Fighter 6, в скором времени должна выйти игра Resident Evil 4: Remake, которую с нетерпением ждут многие геймеры. Ходят слухи, что тон ремейка изменится по сравнению с оригиналом, сменив время суток на ночь во многих эпизодах, чтобы добавить ужаса игре. Однако это не случайное изменение, ходят слухи, что вдохновение черпалось из других вариантов, которые не были приняты для оригинальной Resident Evil 4.

Ранее CAPCOM заявляла, что Resident Evil 3: Remake была продана тиражом более 5 миллионов копий по всему миру, и что продажи игры были обеспечены стратегией цифрового продвижения, в сочетании с постоянными эффективными ценовыми мерами и фокусом на версии для ПК. Хотя Resident Evil 3: Remake не была хорошо принята, она все же хорошо продавалась под IP Resident Evil, что может побудить CAPCOM принять ту же стратегию продаж для Resident Evil 4: Remake.

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#street fighter 6
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