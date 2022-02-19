Компания Microsoft объявила, что публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь может использовать новый набор emoji, принятый в Windows 11.
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Все более чем 1800 эмодзи из набора Windows 11 основаны на системе Fluent Design System, которая придает им мягкость, трехмерность и яркие цвета, как будто они сделаны из цветной глины.
Новый набор эмодзи для Microsoft Teams доступен на настольных компьютерах, мобильных устройствах и в облачных сервисах. Также поддерживаются оттенки кожи, чтобы удовлетворить все толерантные запросы. Новый набор эмодзи доступен в сообщениях и реакциях чатов и каналов, а также в реакциях веб-конференций.
Чтобы использовать публичную предварительную версию Microsoft Teams, в компаниях и на производственных предприятиях системные администраторы должны разрешить предварительный просмотр в политике обновлений в центре администрирования Microsoft Teams, а обычные домашние пользователи должны настроить свои системы на получение публичных предварительных версий. Если же вы по каким-то непонятным причинам не хотите использовать предварительные сборки Windows 11, тогда вам придется запасаться терпением и ждать неизвестное количество времени, когда эти очаровательные эмодзи будут включены в релизную версию.