BMA-100TB имеет кронштейн длиной 820 мм

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Beeze Corporation решила выпустить подставку для планшетов BMA-100TB под брендом Bauhutte. Данная подставка свободно регулируется по положению с помощью трех шаровых шарниров. Розничная цена ориентировочно составляет примерно 8000 рублей, что совсем не много, в обмен на такое удобство.

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BMA-100TB имеет кронштейн длиной 820 мм с зубчатыми захватами и тремя шаровыми шарнирами, которые позволяют пользователю свободно регулировать положение планшета в пространстве. Кронштейн подходит для планшетов размером от 7 до 12,9 дюймов и толщиной не более 17 мм. Также вес планшета не должен превышать полтора килограмма.

Изделие крепится к столешнице стола или к круглой трубе, например к трубе отопления, или к шесту, в зависимости от того что у кого есть дома. Кронштейн также можно прикрепить к каркасу кровати, чтобы использовать планшет во время сна или простого лежания и ничего не делания, и руки не будут уставать.