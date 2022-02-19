На прошлой неделе появилось приличное количество новых модов для Dying Light 2.

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На прошлой неделе появилось приличное количество новых модов для Dying Light 2. Поэтому я решил выбрать самые интересные из них и поделиться с вами.

Первый мод называется Hardmod Redux и, как следует из его названия, он вводит в игру режим Hardcore Mode. Его первая версия добавляет в игру больше зомби и делает их более опасными, чем раньше. Кроме того, она вводит управление шумом, выносливостью и ресурсами. Кроме того, он позволяет ремонтировать оружие и броню с помощью чар, а также вносит изменения в систему нанесения урона с расстояния. Вы можете скачать этот режим Hardcore Mode отсюда.

Второй мод направлен на улучшение динамической погодной системы игры. Proper Dynamic Weather добавляет 9 новых случайных определений, 23 новых предустановки и настраивает погодные условия. Кроме того, он позволяет изменять погодные условия после сна или загрузки игры, а также вводит новые случайные триггеры различной погоды. Вы можете скачать этот мод отсюда.

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Следующие моды более простые, но я уверен, что некоторые из вас найдут их интересными. Например, этот мод позволяет ремонтировать снаряжение с помощью металлолома. С другой стороны, этот мод убирает требования к выносливости и здоровью для ваших навыков (вам по-прежнему нужны очки для их улучшения). И, наконец, этот мод позволяет вам играть за летучего, вирусного, Эйдена на стероидах или банши.