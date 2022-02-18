"мелкомягкие" намерены лишить владельцев ПК возможности использовать учетную запись локального администратора

реклама

Пользователи (и по совместительству добровольные бета-тестеры) инсайдерской версии Windows 11 сообщили о неожиданных изменениях политики Microsoft в отношении установки операционной системы. Выяснилось, что "мелкомягкие" намерены лишить владельцев ПК возможности использовать учетную запись локального администратора. Пользователи в обязательном порядке должны будут иметь фирменную учетную запись, иначе установка остановится на экране ввода учетной записи.

Поистине гениальное и революционное нововведение было найдено в свежей тестовой сборке Windows 11 Insider Preview 22557. До того всегда можно было установить Windows 11 в автономном режиме с использованием старой доброй локальной учетной записи. А вот в новейшей сборке эта функция исчезла. Стандартный установщик теперь требует обязательного подключения к скоростному Интернету и наличия не заблокированной учетной записи Microsoft для завершения процесса установки ОС.

Пока отмечено, что данное новшество есть в версии Windows 11 Pro. Есть ли такое в редакции Home пока не известно.

Так что скоро жителям глухих деревень для установки "винды" придется ехать до города, или до ближайшего холма, где ловит интернет, чтобы установить новинку от компании Майкрософт. До сей поры локальные учетные записи используются во всяких терминалах, магазинах, облачных хранилищах. В стане противника, а именно в операционных системах macOS, Linux и ChromeOS таких нововведений не замечено, и о подобных планах лишения пользователей локальной учетки никто не слышал. Но даже если Microsoft не одумается и все таки выпилит локальную учетку из версии Pro, всегда можно будет взять корпоративную версию ОС или версию Embedded для терминалов, где локальные учетки точно останутся.

анонсы и реклама RTX 3070 заметно дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Пока неизвестно, когда подобные изменения появятся в стабильной версии Windows 11.