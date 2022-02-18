Intel 13th Gen Core Raptor Lake выйдет на рынок во второй половине 2022 года

Компания обещает, что преемник Alder Lake обеспечит двузначный прирост производительности.

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В рамках мероприятия Investors Meeting 2022 компания Intel продемонстрировала первый инженерный образец процессора Raptor Lake. Система была оснащена 24-ядерным и 32-поточным процессором, использующим гибридную архитектуру производительных и эффективных ядер. Компания подтвердила, что ее предстоящий потребительский процессор будет иметь до 8 производительных ядер и 16 эффективных ядер, что означает, что он будет предлагать вдвое больше "малых" ядер, чем Alder Lake.

Как и Alder Lake, Intel Raptor Lake будет использовать технологический процесс Intel 7. Подтверждена совместимость с сокетом LGA1700, но компания не уточнила, потребуются ли какие-либо обновления BIOS. Это также подтверждает, что Raptor Lake будет поддерживать память DDR4. Кроме того, компания пообещала расширенные возможности разгона.

В демонстрационном ролике были показаны Blender и Adobe Premiere, а загрузка ядер процессора отображалась на дополнительном мониторе.

Intel 13th Gen Core Raptor Lake выйдет на рынок во второй половине 2022 года, однако точная дата не была названа. Следует ожидать, что AMD Ryzen 7000 серии под кодовым названием "Raphael" с микроархитектурой Zen4 будет доступен примерно в то же время.