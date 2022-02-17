Metro Exodus PC Enhanced Edition предлагает дополнительные функции трассировки лучей

Embracer Group объявила, что Metro Exodus продано более 6 миллионов копий по всему миру на всех платформах. Metro Exodus вышла в феврале 2019 года, то есть для того, чтобы пройти этот шестимиллионный рубеж, потребовалось три года.

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Интересно также то, что расширенное издание игры было доступно бесплатно для всех владельцев базовой игры. Enhanced Edition вышло в марте 2021 года и значительно улучшило графику игры.

Metro Exodus PC Enhanced Edition предлагает дополнительные функции трассировки лучей, включая Advanced Ray Traced Reflections и поддержку столь востребованной DLSS 2.0 на оборудовании NVIDIA. В этой игре DLSS обеспечивает более четкую детализацию изображения и увеличение частоты кадров и разрешения дисплея. Сотрудничая с NVIDIA, это обновление улучшает существующую технологию Ray Traced Global Illumination. Таким образом, каждый источник света полностью прорисован с помощью Ray Traced и использует технологию RT Emissive из The Two Colonels во всей игре.

К сожалению, Embracer Group не поделилась данными о продажах для конкретных платформ. Однако, по данным SteamSpy, версия для ПК была продана тиражом не менее двух миллионов копий.