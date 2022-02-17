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Intel обновляет технологическую дорожную карту с процессорами для центров обработки данных
Project Endgame позволит пользователям получить доступ к графическим процессорам Intel Arc
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На собрании инвесторов Intel 2022 года главный исполнительный директор Пэт Гелсингер и руководители Intel рассказали о ключевых элементах стратегии и пути долгосрочного роста компании. Долгосрочные планы Intel будут основываться на трансформационном росте в эпоху беспрецедентного спроса на полупроводники. В ходе презентаций корпорация Intel объявила о дорожных картах продуктов своих основных подразделений и основных этапах реализации, включая: Ускоренные вычислительные системы и графика, услуги Intel Foundry Services, программное обеспечение и передовые технологии, сети и границы, развитие технологий и многое другое: Для получения дополнительной информации с собрания инвесторов Intel 2022, включая презентации и новости, посетите отдел новостей Intel и сайт собрания инвесторов Intel.com.

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Группа ускоренных вычислительных систем и графики (AXG) находится на пути к поставке продукции в трех своих сегментах и получению дохода в размере более 1 млрд долларов США в 2022 году. Будучи двигателем роста Intel, три сегмента AXG в совокупности принесут корпорации Intel доход в размере 10 миллиардов долларов к 2026 году.

Intel Arc Graphics Timing and Roadmap Update - AXG ожидает поставки более 4 миллионов дискретных графических процессоров в 2022 году. OEM-производители представят ноутбуки с графикой Intel Arc под кодовым названием Alchemist, которые поступят в продажу в первом квартале 2022 года. Во втором квартале Intel выпустит дополнительные карты для настольных компьютеров, а в третьем квартале - для рабочих станций. Началась работа над архитектурой Celestial, продукта, который будет предназначен для сегмента ультра-энтузиастов.

Project Endgame позволит пользователям получить доступ к графическим процессорам Intel Arc через сервис, обеспечивающий постоянный доступ к вычислениям с низкой задержкой. Project Endgame будет доступен позднее в этом году.

Дорожная карта и стратегия суперкомпьютеров - Более 85% суперкомпьютеров в мире работают на процессорах Intel Xeon. Опираясь на эту основу, AXG расширяется до более высокой пропускной способности вычислений и памяти, а также предоставляет ведущую дорожную карту CPU и GPU для обеспечения высокопроизводительных вычислений (HPC) и рабочих нагрузок ИИ. На сегодняшний день Intel ожидает более 35 побед в разработке HPC-AI от ведущих OEM-производителей и CSP. Кроме того, компания AXG наметила курс, который прокладывает путь к масштабу зетта к 2027 году.

Sapphire Rapids с памятью с высокой пропускной способностью (HBM) - HBM, интегрированная в корпус Sapphire Rapids, обеспечивает приложениям в 4 раза большую пропускную способность памяти, что в 2,8 раза превосходит процессоры Intel Xeon 3-го поколения. В одном и том же приложении вычислительной гидродинамики Sapphire Rapids с HBM превосходит конкурирующие решения в 2,8 раза.

Ponte Vecchio - В конце этого года компания AXG планирует поставить графические процессоры Ponte Vecchio для суперкомпьютерной программы Aurora. Ponte Vecchio достигла лидирующих результатов производительности, увеличив производительность в 2,6 раза по сравнению с ведущим рыночным решением на сложной рабочей нагрузке в сфере финансовых услуг.

Arctic Sound-M - Arctic Sound-M представляет собой первый в отрасли аппаратный кодер AV1 на GPU, обеспечивающий 30-процентное улучшение пропускной способности, и включает единственное в отрасли медиа-решение с открытым исходным кодом. Суперкомпьютер для мультимедиа и аналитики позволяет добиться высочайшего качества транскодирования, плотности потокового вещания и облачных игр. Arctic-Sound M находится на стадии отбора образцов для клиентов и будет поставляться к середине 2022 года.

Falcon Shores - Falcon Shores - это новая архитектура, которая объединит x86 и Xe GPU в одном сокете. Эта архитектура запланирована на 2024 год и, по прогнозам, обеспечит более чем 5-кратную производительность на ватт, 5-кратную плотность вычислений, 5-кратное увеличение объема памяти и пропускной способности.1

Custom Compute Group - группа Custom Compute Group компании AXG будет создавать специализированные продукты для новых рабочих нагрузок, таких как блокчейн, супервычисления на границе, информационно-развлекательные системы премиум-класса для автомобилей, иммерсивные дисплеи и многое другое.

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