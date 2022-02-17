Исследователи угроз SonicWall Capture Labs старательно отслеживали резкий рост числа вымогательских программ

Компания SonicWall, издатель самой цитируемой в мире аналитической информации об угрозах вымогательства, сегодня выпустила отчет SonicWall Cyber Threat Report за 2022 год. В отчете, который выходит раз в два года, содержится подробная информация об устойчивом метеорическом росте количества вымогательских программ: во всем мире было совершено 623,3 миллиона атак. Почти все отслеживаемые угрозы, кибератаки и вредоносные цифровые атаки выросли в 2021 году, включая: ransomware, шифрованные угрозы, вредоносные программы IoT и криптоджекинг. "Кибератаки становятся все более привлекательными и потенциально более катастрофичными по мере роста зависимости от информационных технологий", - сказал президент и генеральный директор SonicWall Билл Коннер. "Обеспечение безопасности информации в безграничном мире - почти невозможная и неблагодарная работа, особенно с учетом того, что границы организаций постоянно расширяются до безграничных конечных точек и сетей".

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Исследователи угроз SonicWall Capture Labs старательно отслеживали резкий рост числа вымогательских программ, зафиксировав поразительное увеличение числа атак вымогательских программ на 318,6 млн по сравнению с 2020 годом, что на 105% больше. С 2019 года объем атак Ransomware вырос на 232%. От громких атак ransomware пострадали предприятия, государственные и федеральные органы власти, школы, больницы и даже частные лица. Атаки затронули цепочки поставок, вызвав массовые простои систем, экономические потери и репутационный ущерб. В соответствии с глобальными тенденциями, все отрасли столкнулись со значительным увеличением объема атак ransomware, включая государственные органы (1885%), здравоохранение (755%), образование (152%) и розничную торговлю (21%).