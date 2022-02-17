Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре экшен в открытом мире

CD Projekt RED выпустила долгожданное обновление 1.5 для Cyberpunk 2077. Размер обновления составляет 50 ГБ, и ниже вы можете ознакомиться с его полными патч-нотами.

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Что еще интересно, так это то, что CD Projekt RED добавила встроенный инструмент для бенчмарков на ПК. Таким образом, PC-геймеры могут настроить свои настройки и запустить бенчмарк, чтобы протестировать свои компьютерные системы. Сейчас мы не знаем, является ли это стресс-тестом или нет. Тем не менее, это отличный способ оценить свою производительность. Кроме того, игра теперь поддерживает SuperResolution FX от AMD.

По словам CD Projekt RED, обновление 1.5 привносит в игру несколько новых видов оружия и дополнительные апартаменты. Кроме того, оно содержит ряд балансовых изменений и улучшений. Кроме того, игроки могут рассчитывать на улучшение реакции толпы.

Обновление 1.5 доступно во всех цифровых магазинах. Как всегда, Steam, GOG и любой другой клиент загрузит это обновление при следующем запуске.