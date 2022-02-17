Quake — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная id Software

Фанаты Quake, сегодня для вас есть кое-что действительно интересное. Моддер 'TheMrBenpulido' только что выпустил Quake 4 в Quake 2 Demake, который выглядит ретро-круто.

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TheMrBenpulido практически воссоздал все уровни Quake 4 в Quake 2. Для того чтобы воссоздать эти уровни, моддер использовал активы из Quake 2. Вот почему я решил назвать эту игру демейком. Однако, к счастью, моддер импортировал некоторых врагов из Quake 4.

В Quake 4 в Quake 2 используется ремастеринг музыки из официальных расширений Quake 2, а также музыка из Quake 3 на некоторых картах. Кроме того, мод содержит новый графический интерфейс, а также некоторые звуки оружия из Quake 4.

Чтобы запустить этот мод, вам понадобится Kmquake2 или Vanilla QUAKE 2 с неофициальным патчем 3.24. К сожалению, неизвестно, совместим ли этот мод с Quake 2 RTX (мое предположение - нет).

Вы можете скачать мод отсюда. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Как вы видите, хотя дизайн уровней похож на Quake 4, общий художественный стиль напоминает Quake 2. Это хороший ретро-микс из этих двух игр, который некоторые фанаты Quake могут счесть интересным.