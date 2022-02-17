Sonnet Technologies Inc. является ведущим поставщиком систем расширения карт Thunderbolt-to-PCIe, профессиональных медиа-ридеров, систем хранения RAID.

Компания Sonnet Technologies объявила о выпуске Sonnet Thunderbolt AVB Adapter для компьютеров Mac - компактного адаптера Gigabit Ethernet с питанием от шины и поддержкой сети AVB (Audio Video Bridging, она же IEEE 802.1) для компьютеров Apple Mac с портами Thunderbolt. Квалифицированный Avid адаптер Sonnet был разработан для использования с профессиональным аудиоинтерфейсом Avid Pro Tools | Carbon для производства музыки, позволяя компьютерам MacBook Air и MacBook Pro, не имеющим встроенных портов Gigabit Ethernet, напрямую подключаться к интерфейсу Avid через кабель Cat 6.

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AVB был разработан для преодоления проблем, связанных с попытками подключения различного аналогового и цифрового аудио-видео оборудования друг к другу, и обеспечения сетевого стандарта, при котором устройства могли бы использовать общее соединение (Gigabit Ethernet), общаться и работать в точной синхронизации друг с другом. Имея интерфейс Thunderbolt 40 Гбит/с, адаптер Sonnet Thunderbolt AVB поддерживает фирменную версию AVB, используемую интерфейсом Avid Pro Tools | Carbon для потоковой передачи аудио с 32-битной точностью плавающего сигнала. При использовании вне Pro Tools адаптер Sonnet также поддерживает потоковую передачу аудио и видео через Ethernet с низкой задержкой и полной синхронизацией, что необходимо для стандартных рабочих процессов AVB. Использование адаптера Sonnet позволяет пользователям добавить компьютер Mac в качестве конечной точки в сеть AVB и подключиться к другим устройствам с поддержкой AVB, таким как аудиоинтерфейсы, микшеры, подключаемые процессоры, персональные мониторные станции, сценические боксы, колонки и акустические процессоры, напрямую или через AVB-совместимый коммутатор.