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ddr22 За пост начислено вознаграждение
Razer запускает программу вознаграждений RazerStore
Razer - ведущий мировой производитель высококачественного игрового оборудования и престижной периферии.
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Сегодня Razer запустила программу RazerStore Rewards, которая предлагает геймерам еще больше возможностей заработать Razer Silver при каждой покупке на Razer.com или в любом из магазинов RazerStores по всему миру*. Razer Silver - это программа поощрения лояльности Razer, предназначенная для геймеров по всему миру. Геймеры могут накапливать Razer Silver на различных платформах Razer - каждый раз, когда они играют на Razer Cortex, пополняют счет в играх с помощью Razer Gold, а теперь и при каждой покупке на Razer.com и в магазинах RazerStores.

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Razer Silver можно обменять на множество предметов от Razer, а также на развлекательные и игровые кредиты в 300+ играх, включая PUBG и Mobile Legends: Bang Bang. С добавлением RazerStore Rewards геймеры теперь могут наслаждаться более удобным процессом погашения и накапливать больше Razer Silver для погашения ценных наград, таких как игровые кресла Razer Iskur или Enki.

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